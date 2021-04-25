Yeni Zelanda normale döndü! 50 bin kişilik konser verildi

Grubun gitaristi Ji Fraser ise "İnsanların ne kadar heyecanlı olduklarını görmek, dışarıda olmaktan ve canlı müzik duymaktan ve onların acımasız bir yıldan uzaklaştığını görmek harikaydı. Çok özeldi. Normal hayatı özlemişiz" diye konuştu.