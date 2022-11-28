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Yer altındaki gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı! Bu yol öyle bir yere gidiyor ki...
Mısır İskenderiye'de bulunan Taposiris Magna Tapınağı'ndaki incelemerler esnasında şoke eden gelişmeler yaşandı. Yapılan kazı çalışmalarında Kleopatra'nın kayıp mezarına giden bir yol olarak tahmin edilen yer altı tüneli böyle görünyülendi...
Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:27Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:32
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Mısır'ın İskenderiye şehrinde yer alan Taposiris Magna Tapınağı'nda, Arkeolog Kathleen Martinez başkanlığındaki Mısırlı ve Santo Domingo Üniversitesi arkeologları tarafından yürütülen kazılarda Kleopatra'nın kayıp mezarına giden yer altı tüneli bulundu.