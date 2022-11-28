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Haberler Galeri Yer altındaki gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı! Bu yol öyle bir yere gidiyor ki...

Yer altındaki gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı! Bu yol öyle bir yere gidiyor ki...

Mısır İskenderiye'de bulunan Taposiris Magna Tapınağı'ndaki incelemerler esnasında şoke eden gelişmeler yaşandı. Yapılan kazı çalışmalarında Kleopatra'nın kayıp mezarına giden bir yol olarak tahmin edilen yer altı tüneli böyle görünyülendi...

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:27 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:32
Yer altındaki gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı! Bu yol öyle bir yere gidiyor ki...

Mısır'ın İskenderiye şehrinde yer alan Taposiris Magna Tapınağı'nda, Arkeolog Kathleen Martinez başkanlığındaki Mısırlı ve Santo Domingo Üniversitesi arkeologları tarafından yürütülen kazılarda Kleopatra'nın kayıp mezarına giden yer altı tüneli bulundu.

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Yer altındaki gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı! Bu yol öyle bir yere gidiyor ki...

Tünelin yaklaşık bin 300 metre uzunluğunda ve yerin 13 metre altında bulunduğu aktarılırken 2 bin yıldan daha eski olduğu tespit edildi.

Yer altındaki gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı! Bu yol öyle bir yere gidiyor ki...

Keşif sayesinde Kleopatra'ya ait mezarın ortaya çıkarılmasına ilişkin açıklama yapan Martinez, "Mezarı ortaya çıkarırsak 21. yüzyılın en önemli keşfi olacak" dedi.

Yer altındaki gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı! Bu yol öyle bir yere gidiyor ki...

Öte yandan, yürütülen arkeolojik kazılarda seramik kaplara, kaymaktaşından yapılma Helenistik döneme ait iki kafa heykeline ulaşıldığı aktarıldı.

Yer altındaki gizli tünel her şeyi ortaya çıkardı! Bu yol öyle bir yere gidiyor ki...

Tünelin bir kısmının sular altında olduğunu tespit eden arkeolog ekibi, Taposiris Magna Tapınağı'nın temellerinin de su altında olduğuna inandıklarını ifade etti.

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