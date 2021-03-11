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Haberler Galeri Yer altından servet çıktı! İnceleme sırasında buldular...

Yer altından servet çıktı! İnceleme sırasında buldular...

Jeologların İtalya'nın Napoli kentinde Monte di Dio'da yaptığı incelemeler sırasında yer altında birbirine bağlı tarihi geçiş yolları, tüneller, mağaralar bulundu. Mağaradan çıkanları görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 11 Mart 2021 Perşembe 11:32
Yer altından servet çıktı! İnceleme sırasında buldular...

YERİN ALTINDAN SERVET ÇIKTI
Jeologların Napoli, Monte di Dio'da yaptığı incelemeler sırasında yer altında birbirine bağlı tarihi geçiş yolları, tüneller, mağaralar bulundu.

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Yer altından servet çıktı! İnceleme sırasında buldular...

Ancak asıl ilginç olan bu keşif değildi, tamamen başka bir şeydi.

Yer altından servet çıktı! İnceleme sırasında buldular...

Herkesi şaşırtan olay bu tünellerde bulunan artık antika diyebileceğimiz otomobiller, savaş sırasında kaybolmuş parçalanmış Aurelio Padovani'nin yaptığı faşist döneme ait anıtlar, motosikletler olmasıydı.

Yer altından servet çıktı! İnceleme sırasında buldular...

Yapılan keşif tam olarak Piazza del Plebiscito'nun 150 metre altındaydı.

Yer altından servet çıktı! İnceleme sırasında buldular...

Buraya Galleria Borbonica adı verildi. 1853'te yapıldığı anlaşılan çok katlı Bourbon Tünel Ağı 1022 metre karelik bir alanı kapsıyor. Tünelin inşasını II. Ferdinand yaptırmıştı.

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