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Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Çok şaşıracaksınız

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Çok şaşıracaksınız

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı Uyanıyor'daki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Hababam Sınıfı Uyanıyor'daki kaçış planı krokisini filmde rol alan isimlerden birisi çizmiş.

Giriş Tarihi: 1 Ekim 2020 Perşembe 15:59
Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Çok şaşıracaksınız

Hababam Sınıfı Uyanıyor filmindeki, tünel kazarak okuldan kaçma sahnesini muhakkak hepimiz hatırlarız. Kaçış planı yapılırken tahtada yer alan çizim Hababam'daki haytaların yapamayacağı kadar düzgündü. Aslında hakikaten o krokiyi çizen Hababam tayfasından biri çıktı.

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Çok şaşıracaksınız

Aslında hakikaten o krokiyi çizen Hababam tayfasından birisiymiş. Bu krokiyi çizen filmde az repliklileri olmasına rağmen sima olarak en çok tanınanlardan Dilaver'den başkası değil.

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Çok şaşıracaksınız

Tünel kazarak kaçma planı yapmak için tahtaya çizilen görüntü ise filmin çekildiği Adile Sultan Kasrı'nın krokisidir.

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Çok şaşıracaksınız

Dilaver'in mühendislik tahsili yaptığını bilen Ertem Eğilmez "Hadi mühendis bey, şuraya bir kaçış planı yapalım" diye görevi ona emanet etti

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı'ndaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Çok şaşıracaksınız

Dilaver Gür, Ertem Eğilmez'in isteği üzerine birden eline tebeşiri alıp çizmeye başladı, planlı bir şekilde yapsa belki bu kadar iyi çizemeyeceğini söyledi.

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