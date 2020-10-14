Yeşilçam'dan şaşırtıcı çekim hataları!

İşte yıllarca izlediğimiz efsane filmlerdeki o hatalar... 'Hababam Sınıfı Tatilde' filminde yıllar sonra keşfedilen detay sosyal medyada dile getirildi. Filmin bu sahnesinde tahtanın sağ üst köşesinde tarih ve saat yazıyor ama... Araya giren sahne sonrasında... Tahtadaki yazıların silinmiş olduğu gözlerden kaçmıyor. KOMSER ŞEKSPİR Hapse giren Kadir İnanır nasıl başkomserliğe terfi edebiliyor? VİZONTELE Deli Emin, tv'yi gömerken tv'nin üstünde toprak bir tepe oluşuyor. Ancak bir sonraki çekimde tv'nin üstü eski haline dönüyor.