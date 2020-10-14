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Haberler Galeri Yeşilçam'dan şaşırtıcı çekim hataları!

Yeşilçam'dan şaşırtıcı çekim hataları!

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2020 Çarşamba 10:43
Yeşilçam'dan şaşırtıcı çekim hataları!

İşte yıllarca izlediğimiz efsane filmlerdeki o hatalar...

"Hababam Sınıfı Tatilde" filminde yıllar sonra keşfedilen detay sosyal medyada dile getirildi.

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Yeşilçam'dan şaşırtıcı çekim hataları!

Filmin bu sahnesinde tahtanın sağ üst köşesinde tarih ve saat yazıyor ama...

Yeşilçam'dan şaşırtıcı çekim hataları!

Araya giren sahne sonrasında...

Yeşilçam'dan şaşırtıcı çekim hataları!

Tahtadaki yazıların silinmiş olduğu gözlerden kaçmıyor.

Yeşilçam'dan şaşırtıcı çekim hataları!
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