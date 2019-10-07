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Yeşilçam'ın efsane filmi Yedi Bela Hüsnü'deki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı

Bu filmleri daha önce kaç defa izlediniz? Bir, iki, üç veya daha fazla. İzledik ama hiçbirimizi bu hataları daha önce fark etmedik. Ancak bazı dikkatli gözler bazı hataları asla kaçırmıyor. Yeşilçam'ın usta ismi merhum Kemal Sunal onlarca başrolünü oynadığı filmlerle hafızalara kazındı. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan ve Sunal'ın 'Hüsnü' karakterini canlandırdığı 'Yeni Bela Hüsnü' filmdeki çekim hatası görenler şaşırttı. İşte yıllar sonra ortaya çıkan defalarca izlediğimiz o filmlerdeki şaşırtan hatalar.

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 12:39
Yeşilçam'ın efsane filmi Yedi Bela Hüsnü'deki güldüren hata yıllar sonra ortaya çıktı

Kemal Sunal'ın efsane filmleri arasında yer alan Yedi Bela Hüsnü yine sosyal medyayı salladı. Yeşilçam filmlerini belki defacalarca izlemişsinizdir. Ancak eminiz ki bu izlediğiniz filmlerde yapılan hataları daha önce fark etmediniz...

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