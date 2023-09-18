Yeşilçam’ın Hafize Ana’sı Adile Naşit ile 2. Abdülhamid arasındaki bağ şaşkına çevirdi

Osmanlı Devleti'nin 34. hükümdarı Sultan II. Abdülhamid Han ve Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit arasındaki bağ herkesi hayrete düşürdü. Yeşilçam'da sayısız filmde rol alan Adile Naşit, Hababam Sınıfı serisindeki Hafize Ana rolüyle hafızalara kazındı.Abdülhamid Han, 33 yıllık hükümdarlığı boyunca Osmanlı İmparatorluğu topraklarına birçok hizmette bulunmuş, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Hafize Ana Adile Naşit arasındaki bağ herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 13:26