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Haberler > Galeri > Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin Samet'i son haliyle şok etti! Büyüdü kadın oldu

Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin Samet'i son haliyle şok etti! Büyüdü kadın oldu

Yeşilçam'ın efsane filmlerinin başında gelen 'Selvi Boylum Al Yazmalım' izleyenlerin yüreklerini dağlayıp milyonların gönüllerinde taht kurdu. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerinde oynadığı unutlmaz film hakkındaki ortaya çıkan gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi. 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde minik erkek çocuğu 'Samet' karakterini canlandıran küçük yıldız şimdilerde büyük güzel bir kadın oldu. Kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam hakkında birbirinden ilginç bilgiler...

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:41 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:41
Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin Samet'i son haliyle şok etti! Büyüdü kadın oldu

Yeşilçam'ın efsane filmlerinin başında gelen 'Selvi Boylum Al Yazmalım' izleyenlerin yüreklerini dağlayıp milyonların gönüllerinde taht kurdu. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerinde oynadığı unutlmaz film hakkındaki ortaya çıkan gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi. 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde minik erkek çocuğu 'Samet' karakterini canlandıran küçük yıldız şimdilerde büyük güzel bir kadın oldu. Kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam hakkında birbirinden ilginç bilgiler...

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Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin Samet'i son haliyle şok etti! Büyüdü kadın oldu

Salak Milyoner ve Köyden İndim Şehre filmlerinde Zeki Alasya'nın (Himmet Ağa) eşini canlandıran kişi, o zamanki eşi Oya Alasya'dır.

Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin Samet'i son haliyle şok etti! Büyüdü kadın oldu

Cüneyt Arkın, 1972 'de düzenlenen 4. Adana Altın Koza Film Festivali 'nde "O ödül Yılmaz 'ın hakkı!" diyerek En İyi Erkek Oyuncu ödülünü geri çevirmiştir.

Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin Samet'i son haliyle şok etti! Büyüdü kadın oldu

Bizim Aile'de "Yaşar Usta"nın ve Hababam Sınıfı'nda "Mahmut Hoca"nın karşılarındaki kişiye ayar verdikleri oda aynıdır.

Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin Samet'i son haliyle şok etti! Büyüdü kadın oldu
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