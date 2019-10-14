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> Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin Samet'i son haliyle şok etti! Büyüdü kadın oldu
Yeşilçam'ın unutulmaz efsanesi 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin Samet'i son haliyle şok etti! Büyüdü kadın oldu
Yeşilçam'ın efsane filmlerinin başında gelen 'Selvi Boylum Al Yazmalım' izleyenlerin yüreklerini dağlayıp milyonların gönüllerinde taht kurdu. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerinde oynadığı unutlmaz film hakkındaki ortaya çıkan gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi. 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde minik erkek çocuğu 'Samet' karakterini canlandıran küçük yıldız şimdilerde büyük güzel bir kadın oldu. Kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam hakkında birbirinden ilginç bilgiler...
Giriş Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:41
Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:41
Yeşilçam'ın efsane filmlerinin başında gelen 'Selvi Boylum Al Yazmalım' izleyenlerin yüreklerini dağlayıp milyonların gönüllerinde taht kurdu. Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerinde oynadığı unutlmaz film hakkındaki ortaya çıkan gerçek ise herkesi şaşkına çevirdi. 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminde minik erkek çocuğu 'Samet' karakterini canlandıran küçük yıldız şimdilerde büyük güzel bir kadın oldu. Kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte Yeşilçam hakkında birbirinden ilginç bilgiler...
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