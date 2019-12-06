Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal'ın filminde hayatını kaybetmiş

Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri aynı anda sürdürülüyormuş bu sebeple filmlerin yapımcıları Akil Öztuna'nın ailesine, oyuncunun bir an önce hastahaneden çıkarılması için baskıda bulunmuş ancak bu baskılar neyse ki ailenin cephesinde hiçbir sonuca ulaşmamış.