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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal'ın filminde hayatını kaybetmiş

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerin biri olan Habamam Sınıfı'nda Akil Hoca karakteriyle tanınan usta oyuncu Akil Öztuna, Tosun Paşa filminin setinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetmiş. Bu gerçeği öğrenenler hayrete düşüyor. İşte Yeşilçam'ın usta oyuncusu Akil Öztuna'nın nasıl vefat ettiği ve Yeşilçam'ın bilinmeyenleri...

Giriş Tarihi: 6 Aralık 2019 Cuma 16:53 Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2019 Cuma 16:53
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal'ın filminde hayatını kaybetmiş

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerin biri olan Habamam Sınıfı'nda Akil Hoca karakteriyle tanınan usta oyuncu Akil Öztuna, Tosun Paşa filminin setinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetmiş. Bu gerçeği öğrenenler hayrete düşüyor. İşte Yeşilçam'ın usta oyuncusu Akil Öztuna'nın nasıl vefat ettiği ve Yeşilçam'ın bilinmeyenleri...

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal'ın filminde hayatını kaybetmiş

Habamam Sınıfı filmindeki Akil Hoca karakteriyle tanınan usta oyuncu Akil Öztuna sette gerçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal'ın filminde hayatını kaybetmiş

Hababam Sınıfı serisinde yer alan felsefe hocasını oynayan ve Kemal Sunal ile birlikte Tosun Paşa filminde yer alan usta oyuncu Akil Öztuna ölüm sebebi şoke etti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal'ın filminde hayatını kaybetmiş

Filmin çekimleri sırasında Akil Öztuna deveden düşerek hastaneye kaldırılmış ve sonrasında da iç kanama sebebiyle hayatını yitirmiş.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kemal Sunal'ın filminde hayatını kaybetmiş

Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri aynı anda sürdürülüyormuş bu sebeple filmlerin yapımcıları Akil Öztuna'nın ailesine, oyuncunun bir an önce hastahaneden çıkarılması için baskıda bulunmuş ancak bu baskılar neyse ki ailenin cephesinde hiçbir sonuca ulaşmamış.

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