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> Yılan zehri kanı bakın ne hale getirdi! Görenler dehşete düştü
Yılan zehri kanı bakın ne hale getirdi! Görenler dehşete düştü
Yılan zehriyle ilgili yapılan test görenleri hayrete düşürdü. Yılandan alınan zehrin sadece bir damlası insan kanı üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 7 Şubat 2020 Cuma 11:49
Güncelleme Tarihi: 7 Şubat 2020 Cuma 11:49
Yılan zehriyle ilgili yapılan test görenleri hayrete düşürdü. Yılandan alınan zehrin sadece bir damlası insan kanı üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.