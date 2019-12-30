Yılbaşı akşamı izlenebilecek filmler

Yılbaşı akşamını evde film ve dizi izleyerek geçirecek olanlar izlenebilecek en iyi filmleri aratıyor. 2020'ye girmeye sayılı saatler kala yılbaşı temalı filmler sizleri bekliyor. İşte yılbaşında izlenebilecek en iyi filmler...
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2019 Pazartesi 23:13Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2019 Pazartesi 23:19
BU GALERİYİ PAYLAŞ
THE SNOWMAN Yılbaşından hemen önce bir kardan adam yapan James, kardan adamın canlanmasıyla büyük şaşkınlık yaşar. Sonrasında Noel Baba'yla tanışmak için Kuzey Kutbu'na doğru büyülü bir yolculuğa çıkarlar.
THE POLAR EXPRESS Geçirdiği Noel'ler nedeniyle artık Noel babaya olan bir inancı kalmayan küçük bir erkek çocuğu, oldukça tuhaf bir trene atlayarak hiç bilmediği yollara düşer. İnancını sorguladığı için gideceği yere varmak onun için çok da heyecan uyandırıcı değildir. Ancak trenin içi kesinlikle öyledir. İçerisinde bir sürü mucizenin yaşandığı bu tren, Noel Baba'nın ikamet ettiği Kuzey Kutbu'na doğru yol almaktadır.
LOVE ACTUALLY Love Actually'de Londra'da Noel'den iki ay önce yaşanan farklı olayları izliyoruz. Karı-koca, sevgili, baba-oğul, rock yıldızı ve menajeri arasında birbirinden farklı tam on hikayenin içinde. Senaryosunu Richard Curtis'in yazıp yönettiği filmin başlıca rollerinde Alan Rickman, Bill Nighy, Colin Firth, Emma Thompson, Hugh Grant, Liam Neeson, ve Keira Knightly oynuyor.
BRIGSBY BEAR
Brigsby Bear Maceraları, küçüklerin izlemesi için yaratılmış bir televizyon şovudur. Fakat çocuk şovu bir gün sonlandırılır ve karakteri canlandıran James'in hayatı sonsuza kadar değişir. Yarıda kalan bu hikayeyi bitirmek için kendi yolunu izlemek ister.
ARTHUR CHRISTMAS
Arthur efsanevi Noel Baba'nın en küçük oğludur ve Noel Baba'nın hediye dağıtma merkezi olan operasyon üssünde ekipteki herkes gibi canla başla çalışmaktadır. Fakat tıkır tıkır işleyen bu operasyon merkezinde hediyesini bekleyen yüz milyonlarca çocuk içinden bu sefer bir tanesini atlanır. Şimdi Arthur'un görevi Noel sabahından önce son hediyeyi sahibine ulaştırmaktır.