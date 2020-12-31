Yılbaşı çiçeği 'kokina'ya yoğun talep

Fazla suyu sevmeyen ve uzun vade dayanan bir çiçek. İnanışa göre, kırmızı çiçekler bir sene boyunca solmazsa ev alma şansınız oluyor. Kokina çiçeği geçen yıl olduğu gibi ortalama 25 TL'ye satılıyor. Kokina haricinde kır çiçekleri ve kasımpatları da yoğun ilgi görüyor" dedi.