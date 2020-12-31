Yılbaşı çiçeği 'kokina'ya yoğun talep

Yılbaşı çiçeği kırmızı tomurcuklu kokina, bu yıl her zamankinden daha fazla talep gördü. Şans getirdiği varsayılan kokina satın alanlar, eğer çiçeğin kırmızı rengi bir yıl boyunca solmazsa ev veya araba sahibi olacağına inanıyor.
Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 10:14Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 10:14
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Her yıl aralık ayında satışa sunulan ve yeşil yapraklar arasına 'silcan' adlı kırmızı bitkinin iplerle dikilmesiyle oluşturulan tomurcuklu kokina, bu yıl her zamankinden fazla ilgi gördü.
Yeni yıl dolayısıyla çiçekçilerde hareketlilik meydana gelirken, bir demetinin 20-25 TL'ye satışa sunulduğu kokinada patlama yaşandı. Şans getirdiği varsayılan kokinayı satın alan vatandaşlar, eğer çiçeğin kırmızı rengi bir yıl boyunca solmazsa ev veya araba sahibi olacağına inanıyor.
Kokinanın bu yıl çok daha fazla tercih edildiğini anlatan İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, "Kokina bu yıl satışlarda patlama yaptı. Bu çiçeğin şans getirdiğine inanılıyor ve İstanbul'a Rumlar tarafından getirildiği söyleniyor. Üzerindeki kırmızı çiçekler iplerle yeşil yapraklara dikiliyor.
Fazla suyu sevmeyen ve uzun vade dayanan bir çiçek. İnanışa göre, kırmızı çiçekler bir sene boyunca solmazsa ev alma şansınız oluyor. Kokina çiçeği geçen yıl olduğu gibi ortalama 25 TL'ye satılıyor. Kokina haricinde kır çiçekleri ve kasımpatları da yoğun ilgi görüyor" dedi.
'ÜRÜN KALİTESİ MÜKEMMEL' Çiçekçilerde hareketlilik yaşandığını ifade eden Kış, "Çiçekçinin yılbaşına ihtiyacı vardı. Özel günlerde biraz işler rayına giriyor. İnsanlar bu yıl yılbaşını evde geçirecekleri için birbirlerine çiçek hediye etmeyi tercih ediyorlar.