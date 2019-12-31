Yılbaşı öncesi uzmanlardan beslenme uyarısı

Yılbaşı gecesi ani ve aşırı yemek tüketimi yeni yıldaki ilk dileğimiz olan sağlık için büyük tehlike oluşturuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, bütün yılın yorgunluğundan kurtulalım derken yeni yıla kronik hastalıkların eşliğinde girmemek konusunda uyardı. Yeni yıla sağlıkla merhaba demek isteyenlerin özellikle aşırı kuruyemiş, alkol ve tatlı tüketiminden kaçınması gerektiğini söyleyen Fidan, "Yılbaşı gecesi aşırı beslenme uyku ve sindirim bozukluklarına yol açabildiği gibi gıda zehirlenmelerine de neden olabiliyor" dedi.