Yılbaşı öncesi uzmanlardan beslenme uyarısı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Derya Fidan, yeni yıla rahatsız girmemeniz için yılbaşı gününden itibaren düzenli beslenilmesi gerektiğini belirtti ve şunları söyledi: "Sabah güzel bir kahvaltı ile güne başlamalı, protein ve karbonhidrat dengesini sağlamalısınız. Yani bir yumurtanın, peynirin, cevizin ve en az iki dilim ekmeğin olduğu bir öğün. Devamında mutlaka ara öğünler yapılmalı. Tüm gün aç kalarak akşam yoğun bir öğün yapmanın mide rahatsızlıklarının yanında kan şekeri dengesizliklerine sebep olacağını unutmamalıyız.

