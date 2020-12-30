Yılbaşını fırsat bildiler! Bodrum hıncahınç doldu

Yeni yılda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilenler, büyükşehirlerden ilçeye gelmeye devam ediyor. Bodrum'da yazlığı olanlar, dün olduğu gibi bugün de sabah saatlerinden itibaren ilçede yoğunluğa neden oldu.
Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:31Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 17:33
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Muğla ve turistik ilçelerinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşı öncesi denetim gerçekleştirildi.
Bodrum ilçesinde de yılbaşı hareketliliği yaşanıyor.
Yeni yılda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilenler, büyükşehirlerden ilçeye gelmeye devam ediyor. Bodrum'da yazlığı olanlar, dün olduğu gibi bugün de sabah saatlerinden itibaren ilçede yoğunluğa neden oldu.
Bodrum'a gelen binlerce araç nedeniyle trafik, Gümbet, Bitez, Konacık, Ortakent, Yalıkavak ve Gündoğan gibi yazlıkçıların ikinci konutlarının yoğun olduğu yerlerde durma noktasına geldi. Trafiğe zaman zaman polis ekipleri de müdahale ederek, yoğunluğu azaltmaya çalıştı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe girişinde uygulama yaptı.
Fethiye Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince, Fethiye-Antalya kara yolu Çırpı mevkisindeki uygulamada, sürücüler hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve seyir halinde cep telefonuyla konuşmamaları konularında uyarıldı.