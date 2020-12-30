Yılbaşını fırsat bildiler! Bodrum hıncahınç doldu

Yeni yılda uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilenler, büyükşehirlerden ilçeye gelmeye devam ediyor. Bodrum'da yazlığı olanlar, dün olduğu gibi bugün de sabah saatlerinden itibaren ilçede yoğunluğa neden oldu.