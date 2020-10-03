Yıldız Tilbe saçlarını asker traşı yaptı!

Saçlarını kestirmeye karar veren Tilbe, yeni görüntüsünü hayranlarının beğenisine sundu.
Tilbe, asker traşı modelinde kestirdiği saçlarını "Hazır asker" notuyla Twitter hesabından paylaştı. Kısa saç modasına uyan Yıldız Tilbe'nin yeni tarzı çok sayıda beğeni aldı.
Sahne hareketleri, kıyafetleri ve makyajıyla marjinal bir tarzı olan 54 yaşındaki sanatçı, saçlarını çoğu kez kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi farklı renklere boyamıştı.
İki ay önce uzun saçlarını kısacık kestiren şarkıcı, Harbiye konserinde hayranlarına sürpriz yapmıştı. Konser öncesi değişen Tilbe, son olarak saçlarını sarıya boyatmıştı.
Seyirci karşısına bambaşka bir imajla çıkan Tilbe, "Nasıl beğendiniz mi?" diye sorup onay aldı.
Yıldız Tilbe, karantina döneminde Instagram canlı yayınıyla hayranlarıyla bir araya geliyordu. Tilbe, yayında makyaj yaparken, "Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz." demişti.