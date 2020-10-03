Yıldız Tilbe saçlarını asker traşı yaptı!

Yıldız Tilbe, karantina döneminde Instagram canlı yayınıyla hayranlarıyla bir araya geliyordu. Tilbe, yayında makyaj yaparken, "Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz." demişti.