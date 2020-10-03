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Haberler Galeri Yıldız Tilbe saçlarını asker traşı yaptı!

Yıldız Tilbe saçlarını asker traşı yaptı!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve tarzı ile dikkati çeken Yıldız Tilbe, yeni halini takipçileriyle paylaştı. Tilbe'nin yeni tarzı çok sayıda beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2020 Cumartesi 15:29
Yıldız Tilbe saçlarını asker traşı yaptı!

Yıldız Tilbe sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren sanatçılar arasında yer alıyor.

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Yıldız Tilbe saçlarını asker traşı yaptı!

Saçlarını kestirmeye karar veren Tilbe, yeni görüntüsünü hayranlarının beğenisine sundu.

Yıldız Tilbe saçlarını asker traşı yaptı!

Tilbe, asker traşı modelinde kestirdiği saçlarını "Hazır asker" notuyla Twitter hesabından paylaştı. Kısa saç modasına uyan Yıldız Tilbe'nin yeni tarzı çok sayıda beğeni aldı.

Yıldız Tilbe saçlarını asker traşı yaptı!

Sahne hareketleri, kıyafetleri ve makyajıyla marjinal bir tarzı olan 54 yaşındaki sanatçı, saçlarını çoğu kez kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi farklı renklere boyamıştı.

Yıldız Tilbe saçlarını asker traşı yaptı!

İki ay önce uzun saçlarını kısacık kestiren şarkıcı, Harbiye konserinde hayranlarına sürpriz yapmıştı. Konser öncesi değişen Tilbe, son olarak saçlarını sarıya boyatmıştı.

Yıldız Tilbe saçlarını asker traşı yaptı!

Seyirci karşısına bambaşka bir imajla çıkan Tilbe, "Nasıl beğendiniz mi?" diye sorup onay aldı.

Yıldız Tilbe saçlarını asker traşı yaptı!

Yıldız Tilbe, karantina döneminde Instagram canlı yayınıyla hayranlarıyla bir araya geliyordu. Tilbe, yayında makyaj yaparken, "Ay ne güzel oldum. Hiç böyle makyaj gördünüz mü? Ben de görmedim. Dağılmıyoruz, dağıtıyoruz." demişti.

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