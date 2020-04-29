Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ortaya çıktı. Yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kızı Sezen ile benzerliği ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Kızının evliliğinin ardından ise torunları için de aynı şeyi yapan Tilbe'den sonunda bir üç kuşağın bir arada olduğu bir aile fotoğrafı geldi. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Karahan...