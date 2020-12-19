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Haberler Galeri Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik

Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik

Sesi, şarkıları ve sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman ilgi odağı olan Yıldız Tilbe şimdi de kızı ile gündemde. Yıldız Tilbe gözlerden uzak büyüttüğü kızı Sezen Burçin ve torunlarıyla poz verdi. Anne kızın ikiz kadar benzemesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 15:00
Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik

Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen ortaya çıktı. Yıllardır kameralardan uzak tuttuğu kızı Sezen ile benzerliği ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Kızının evliliğinin ardından ise torunları için de aynı şeyi yapan Tilbe'den sonunda bir üç kuşağın bir arada olduğu bir aile fotoğrafı geldi. İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen Burçin Karahan...

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Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik

NECATİ ŞAŞMAZ İLE OĞLU ALİ NADİR ŞAŞMAZ

Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik

ARZU YANARDAĞ VE KIZI MAYA

Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik
Yıldız Tilbe’nin kızı Sezen Burçin görenleri şok etti! Yok böyle benzerlik

ARZU YANARDAĞ VE KIZI MAYA

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