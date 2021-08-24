Yılın 12 ayını çadırlarda geçiyorlar! Manisa'da zorlu mesai

Manisa'da, güneşin yakıcı sıcağında kömürün karasına alın teri karışan mangal kömürü işçilerinin yaşamları, yılın 12 ayı çadırda geçiyor. Ekmek parası için Osmaniye'den Manisa'ya gelen Kalender Özdemir, oğulları, gelinleri ve torunlarıyla Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'ne 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda mangal kömürü üretiyor. Kemal Özdemir,"Ocağın büyüklüğüne göre ağaçların yanma işlemi 20 güne kadar sürüyor. Yanmaya başladığı zaman sabahlara kadar başında nöbet tutarız. Delinme, patlama olduğu zaman hemen kapatılması gerekiyor. Kapatılmazsa odunlar hızlı yanar ve kömür olmaz" dedi.