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Haberler Galeri Yılın 12 ayını çadırlarda geçiyorlar! Manisa'da zorlu mesai

Yılın 12 ayını çadırlarda geçiyorlar! Manisa'da zorlu mesai

Manisa'da, güneşin yakıcı sıcağında kömürün karasına alın teri karışan mangal kömürü işçilerinin yaşamları, yılın 12 ayı çadırda geçiyor. Ekmek parası için Osmaniye'den Manisa'ya gelen Kalender Özdemir, oğulları, gelinleri ve torunlarıyla Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'ne 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda mangal kömürü üretiyor. Kemal Özdemir,"Ocağın büyüklüğüne göre ağaçların yanma işlemi 20 güne kadar sürüyor. Yanmaya başladığı zaman sabahlara kadar başında nöbet tutarız. Delinme, patlama olduğu zaman hemen kapatılması gerekiyor. Kapatılmazsa odunlar hızlı yanar ve kömür olmaz" dedi.

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 11:57 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 11:57
Yılın 12 ayını çadırlarda geçiyorlar! Manisa'da zorlu mesai
Yılın 12 ayını çadırlarda geçiyorlar! Manisa'da zorlu mesai

Orman İşletme Müdürlüğünce uygun görülen bölgelerde meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştüren işçiler, zorlu çalışma koşullarına rağmen gece gündüz demeden mesai yapıyor.

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Yılın 12 ayını çadırlarda geçiyorlar! Manisa'da zorlu mesai
Yılın 12 ayını çadırlarda geçiyorlar! Manisa'da zorlu mesai

Ekmek parası için Osmaniye'den Manisa'ya gelen Kalender Özdemir (56), oğulları, gelinleri ve torunlarıyla Kula ilçesine bağlı Kenger Mahallesi'ne 3 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda yılın 12 ayı çadırda yaşıyor.

Yılın 12 ayını çadırlarda geçiyorlar! Manisa'da zorlu mesai
Yılın 12 ayını çadırlarda geçiyorlar! Manisa'da zorlu mesai

Kesilen meşe odunlarını, çadırların bulunduğu alanda kurdukları ocaklarda 20 gün boyunca kontrollü şekilde yakan işçiler, ardından soğutma ve torbalama çalışması gerçekleştiriyor.

Yılın 12 ayını çadırlarda geçiyorlar! Manisa'da zorlu mesai
Yılın 12 ayını çadırlarda geçiyorlar! Manisa'da zorlu mesai

Birçok meşakkatli işlemin ardından elde edilen odun kömürleri başta Manisa, Uşak ve İzmir olmak üzere yurdun birçok iline gönderiliyor. Babasından öğrendiği kömür üretimini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiren Kalender Özdemir, AA muhabirine, çocukluğundan beri bu mesleğin içerisinde olduğunu söyledi.

Yılın 12 ayını çadırlarda geçiyorlar! Manisa'da zorlu mesai
Yılın 12 ayını çadırlarda geçiyorlar! Manisa'da zorlu mesai

Mangal kömürü için en uygun ağacın meşe olduğunu belirten Özdemir, ağaçları budadıktan sonra uygun uzunlukta kestiklerini, ardından da yakma işlemi için çadırlarının bulunduğu alana taşıdıklarını anlattı.

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