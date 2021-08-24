Yılın 12 ayını çadırlarda geçiyorlar! Manisa'da zorlu mesai

Birçok meşakkatli işlemin ardından elde edilen odun kömürleri başta Manisa, Uşak ve İzmir olmak üzere yurdun birçok iline gönderiliyor. Babasından öğrendiği kömür üretimini ilerleyen yaşına rağmen devam ettiren Kalender Özdemir, AA muhabirine, çocukluğundan beri bu mesleğin içerisinde olduğunu söyledi.