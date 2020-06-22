Yılın 365 günü açık! Foça'da 34 yıllık dondurmacıda 31 çeşit ürün

Foça sahilinde 34 yıldır hizmet veren, müşterilerinin büyük bölümünün Giritli sandığı ama aslen Makedonya'dan Türkiye'ye göç etmiş Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olan 59 yaşındaki Nazmi Altıntaş'ın işlettiği Girit Sakız Dondurmacısı, müşterilerin akınına uğruyor. Tatil için Foça'yı tercih eden tatilciler, mevsimine göre kullandığı taze meyvelerden 31 çeşit dondurma yapan Nazmi ustadan dondurma yemeden ayrılmıyor.
Nazmi usta, Antep fıstığı, badem, incir, kek, ceviz, cookies, karamel, cappuccino, blue sky, kakao, krokan, sakız, parça çikolata, vanilya, nane, borovinka, çilek, karadut, kayısı, kavun, kivi, yoğurt, limon, muz, meyve kokteyli, böğürtlen, frambuaz, vişne, meyveli yoğurtlu, kabaklı ve tahinli dondurmalarıyla her damak zevkine hitap ediyor. Foça'ya gelenler bu lezzetleri tatmadan geçmiyor.