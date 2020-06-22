Yılın 365 günü açık! Foça'da 34 yıllık dondurmacıda 31 çeşit ürün

'ŞİMDİ KABAK ZAMANI, MEYVE ZAMANI'

Nazmi Altıntaş yapımda gösterdiği özeni ve yıllardır süregelen ilgiyi şu sözlerle anlattı:



"Her şeyi gramına kadar ölçülü yaparım. Lezzet hep aynı çıkar. 5 yıl önce dondurmamı yiyen 5 yıl sonra da aynı lezzeti bulur. Süt, salep, şeker, sakız ve çeşitli meyvelerin hep doğalını kullanırım. Ucuz diye hiçbir şeyin kötüsü bu dükkana giremez. Her şeyi kendim yaparım. Son bir yıldır yetiştirdiğim ustamın da desteği var. Ona da önce kaliteyi öğrettim. Taze meyve ve süt kullanırım.