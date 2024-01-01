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Haberler Galeri Yılın ilk sabahında başlayacak! 1 Ocak Pazartesi Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Yılın ilk sabahında başlayacak! 1 Ocak Pazartesi Ege Bölgesi'nde hava nasıl olacak?

Bugün (1 Ocak Pazartesi 2024) yılın ilk günü hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. İzmirli vatandaşlar da Bayındır, Kiraz, Torbalı, Ödemiş'te havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte 1 Ocak Pazartesi hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 1 Ocak 2024 Pazartesi 08:54 Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 Pazartesi 08:54

Yılın ilk sabahında başlayacak! 1 Ocak Pazartesi Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı sel su baskını ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Yılın ilk sabahında başlayacak! 1 Ocak Pazartesi Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Yılın ilk sabahında başlayacak! 1 Ocak Pazartesi Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

Yılın ilk sabahında başlayacak! 1 Ocak Pazartesi Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Burdur çevreleri ile Mersin'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 14°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

Yılın ilk sabahında başlayacak! 1 Ocak Pazartesi Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Konya ve Kırşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 9°C

Parçalı bulutlu

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