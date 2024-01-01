Yılın ilk sabahında başlayacak! 1 Ocak Pazartesi Ege Bölgesi’nde hava nasıl olacak?

Bugün (1 Ocak Pazartesi 2024) yılın ilk günü hava nasıl olacak? İzmir'de yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu ve çok bulutlu, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis bekleniyor. İzmirli vatandaşlar da Bayındır, Kiraz, Torbalı, Ödemiş'te havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte 1 Ocak Pazartesi hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 1 Ocak 2024 Pazartesi 08:54 Güncelleme Tarihi: 1 Ocak 2024 Pazartesi 08:54