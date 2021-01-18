Yılkı atları kar üstünde görüntülendi

Yüksek kesimlerde özellikle kış ayları yaban hayatı için çetin geçiyor. Ormanın iç kesimlerinde ve dağların yüksek alanlarında yaşam alanı bulan ve sayıları tam olarak bilinmeyen yılkı atları, 20-25'lik gruplar halinde karla kaplanan bölgelerde yiyecek arıyor.