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Haberler Galeri Yılkı atları kar üstünde görüntülendi

Yılkı atları kar üstünde görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Akdağ ve Kumalar dağlarında bulunan yılkı atlarının kar üstünde yiyecek araması görüntülere yansıdı. Atların bölgeden ayrılırken tek sıra halinde ilerleyişi, görsel güzellikler sundu.

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:17 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:17
Yılkı atları kar üstünde görüntülendi

Yüksek kesimlerde özellikle kış ayları yaban hayatı için çetin geçiyor. Ormanın iç kesimlerinde ve dağların yüksek alanlarında yaşam alanı bulan ve sayıları tam olarak bilinmeyen yılkı atları, 20-25'lik gruplar halinde karla kaplanan bölgelerde yiyecek arıyor.

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Yılkı atları kar üstünde görüntülendi

Sürüler halinde dolaşan atlar, beyaz örtü ve ağaçlar arasında bölgeye ayrı bir güzellik katarken atların bölgeden ayrılırken tek sıra halinde ilerleyişi, görsel güzellikler sunuyor.

Yılkı atları kar üstünde görüntülendi

Havalar ısındıkça ormanların yüksek kesimlerinde bulunan yılkı grupları, kışın aç kalınca ovalara, tarım arazilerine inebiliyor.

AA

Yılkı atları kar üstünde görüntülendi
Yılkı atları kar üstünde görüntülendi
Yılkı atları kar üstünde görüntülendi
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