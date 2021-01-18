Yılkı atları kar üstünde görüntülendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, Akdağ ve Kumalar dağlarında bulunan yılkı atlarının kar üstünde yiyecek araması görüntülere yansıdı. Atların bölgeden ayrılırken tek sıra halinde ilerleyişi, görsel güzellikler sundu.
Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:17Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 17:17
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Yüksek kesimlerde özellikle kış ayları yaban hayatı için çetin geçiyor. Ormanın iç kesimlerinde ve dağların yüksek alanlarında yaşam alanı bulan ve sayıları tam olarak bilinmeyen yılkı atları, 20-25'lik gruplar halinde karla kaplanan bölgelerde yiyecek arıyor.