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Yıllar sonra ağacın gövdesinden çıktı! Dehşete düşürdü...
Yıllar sonra ağacın gövdesinden çıktı! Dehşete düşürdü...
Dünya genelinde çekilen bazı fotoğraflar ilginçliğiyle görenlerin dikkatlerden kaçmadı. Bu kareler arasından en tuhaf olanı ise yıllar sonra ağacın gövdesinden çıkanlar oldu.
Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 11:41
Donmuş bir şelalenin iç kısmı
50 yıl önce Hawaii'de görüntülenen 65 metrelik lav topu.
İskoçya'daki Skye Adası'nda 170 milyon yıl öncesine ait dinozor ayak izi bulundu.