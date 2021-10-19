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Yıllar sonra ağacın gövdesinden çıktı! Dehşete düşürdü...

Dünya genelinde çekilen bazı fotoğraflar ilginçliğiyle görenlerin dikkatlerden kaçmadı. Bu kareler arasından en tuhaf olanı ise yıllar sonra ağacın gövdesinden çıkanlar oldu.

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 11:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





