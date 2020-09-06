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Yıllarca bizi böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...
Yıllarca bizi böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...
Kimsenin nasıl yapıldığını bilmediği Mısır Piramitleri ile ilgili gerçek görenleri şaşırtıyor.
Giriş Tarihi: 6 Eylül 2020 Pazar 17:04
Rüzgar enerjisi ile çalışan bu aspiratörler, oluşan kokuları dışarı atmaya yarıyorlar.
Ortamda bulunan kötü havayı filtreleyerek dışarı atma prensibine dayanarak çalışır.
Eski fotoğraflarda insanların ellerini hep bir yere koyduğunu ya da bir şeyler tuttuğunu görmüşsünüzdür. Peki ama bunu neden yapıyorlar?
O dönemlerde fotoğrafçılık şimdi olandan çok daha zordu. İnsanlar kamera karşısına geçtiklerinde heyecanlanıyor ve ellerini nereye koyacaklarını bilemiyorlardı.