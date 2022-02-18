  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Yıllarca bizi böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...

Yıllarca bizi böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...

Kimsenin nasıl yapıldığını bilmediği Mısır Piramitleri ile ilgili gerçek görenleri şaşırtıyor.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2022 Cuma 10:23
Yıllarca bizi böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Yıllarca bizi böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...

Rüzgar enerjisi ile çalışan bu aspiratörler, oluşan kokuları dışarı atmaya yarıyorlar.

Yıllarca bizi böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...

Ortamda bulunan kötü havayı filtreleyerek dışarı atma prensibine dayanarak çalışır.

Yıllarca bizi böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...

Eski fotoğraflarda insanların ellerini hep bir yere koyduğunu ya da bir şeyler tuttuğunu görmüşsünüzdür. Peki ama bunu neden yapıyorlar?

Yıllarca bizi böyle kandırmışlar! Mısır Piramitleri aslında...

O dönemlerde fotoğrafçılık şimdi olandan çok daha zordu. İnsanlar kamera karşısına geçtiklerinde heyecanlanıyor ve ellerini nereye koyacaklarını bilemiyorlardı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Fotoğraf çekeyim derken rezil oldu!
Fotoğraf çekeyim derken rezil oldu!