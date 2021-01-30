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Haberler Galeri Yıllardır böyle kandırıyorlarmış! Mısır Piramitleri...

Yıllardır böyle kandırıyorlarmış! Mısır Piramitleri...

Yıllardır sırrı ve yapımı için birçok iddia ortaya atılan Mısır Piramitleri ile ilgili ortaya çıkan kareler görenleri şaşırtıyor. İşte Dünyanın Yedi Harikası'ndan günümüze ulaşan tek eser olarak kabul edilen Keops Piramidi'nin de aralarında bulunduğu Mısır Piramitleri hakkındaki ilginç gerçek.

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 15:13
Yıllardır böyle kandırıyorlarmış! Mısır Piramitleri...

Mısır Piramitleri'nin ardında yatan büyük gizem ortaya çıktı. İşte herkesi şaşırtacak ilginç bilgiler.

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Yıllardır böyle kandırıyorlarmış! Mısır Piramitleri...

Rüzgar enerjisi ile çalışan bu aspiratörler, oluşan kokuları dışarı atmaya yarıyorlar.

Yıllardır böyle kandırıyorlarmış! Mısır Piramitleri...

Ortamda bulunan kötü havayı filtreleyerek dışarı atma prensibine dayanarak çalışır.

Yıllardır böyle kandırıyorlarmış! Mısır Piramitleri...

Eski fotoğraflarda insanların ellerini hep bir yere koyduğunu ya da bir şeyler tuttuğunu görmüşsünüzdür. Peki ama bunu neden yapıyorlar?

Yıllardır böyle kandırıyorlarmış! Mısır Piramitleri...

O dönemlerde fotoğrafçılık şimdi olandan çok daha zordu. İnsanlar kamera karşısına geçtiklerinde heyecanlanıyor ve ellerini nereye koyacaklarını bilemiyorlardı.

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