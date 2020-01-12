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Yıllardır saklı olan kutudan öyle bir şey çıktı ki...

Bir genç ailesinin yıllardır gizlediği kutuyu açmak istedi. Ancak herkes kutunun içinden altın, pırlanta, mücevher gibi pahalı şeyler çıkacağını düşürken kutudan öyle bir şey çıktı ki. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2020 Pazar 13:52 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2020 Pazar 13:53
Yıllardır saklı olan kutudan öyle bir şey çıktı ki...

Ailesinin yıllardır sakladığı kutuyu açınca, şaşkınlığını gizleyemedi.

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Yıllardır saklı olan kutudan öyle bir şey çıktı ki...

İçinden çıkanlar adeta şok etti...

Yıllardır saklı olan kutudan öyle bir şey çıktı ki...
Yıllardır saklı olan kutudan öyle bir şey çıktı ki...
Yıllardır saklı olan kutudan öyle bir şey çıktı ki...
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