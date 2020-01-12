Haberler Galeri Yıllardır saklı olan kutudan öyle bir şey çıktı ki...

Yıllardır saklı olan kutudan öyle bir şey çıktı ki...

Bir genç ailesinin yıllardır gizlediği kutuyu açmak istedi. Ancak herkes kutunun içinden altın, pırlanta, mücevher gibi pahalı şeyler çıkacağını düşürken kutudan öyle bir şey çıktı ki. Görenler şaşkınlığını gizleyemedi.