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Haberler Galeri Yıllardır yanlış bilip çay değil, zehir içiyormuşuz! İşte adım adım altın ödüllü çay demleme yöntemi…

Yıllardır yanlış bilip çay değil, zehir içiyormuşuz! İşte adım adım altın ödüllü çay demleme yöntemi…

Çay Türk milletinin olmazsa olmaz içeceği… Sabah, akşam, dertte, mutlulukta, doyumu olmayan sohbetlerin yanında muhakkak aranan lezzeti olan çayı senelerdir yanlış demlediğinizi biliyor muydunuz? Hatta öyle ki yanlış demleme sebebiyle içtiğimiz çay adeta zehre dönüşüyor! Sık sık yapılmasına rağmen pek çok kişi doğru çay demlemeyi bilmiyor. Peki doğru çay demleme yöntemi nasıldır? Senelerdir ezberlediğiniz zehir gibi demleme tekniğini silip atın! Altın ödüllü çay demleme yöntemini sizler için adım adım listeledik. Böylelikle hem sağlıklı hem de lezzetli çay tüketebilirsiniz. İşte altın ödüllü çay demleme tekniği…

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 11:12 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 11:12

Yıllardır yanlış bilip çay değil, zehir içiyormuşuz! İşte adım adım altın ödüllü çay demleme yöntemi…

Çayın en fazla tüketildiği ülkelerin başından yer alan Türkiye'de zengin bahçelerde çay üretimi yapılıyor. Yerli ve milli içeceğimiz diyebileceğimiz çayın demlenmesiyle ilgili doğru bilinen yanlışlar neler? En lezzetli çay nasıl demlenir? ? Doğru çay nasıl demlenir?

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Yıllardır yanlış bilip çay değil, zehir içiyormuşuz! İşte adım adım altın ödüllü çay demleme yöntemi…

YANLIŞ DEMLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Ülkemizde 81 ilde hemen hemen her saat demlenen çayın aslında yanlış demlendiği ortaya çıktı. Demleme tekniği Uzakdoğu ülkelerine ait olan çay demleme konusunda açıklama yapan uzmanlar en doğru çay demleme tekniğini paylaştı.

Yıllardır yanlış bilip çay değil, zehir içiyormuşuz! İşte adım adım altın ödüllü çay demleme yöntemi…

Altın değerinde olan bu çay demleme tekniği aynı zamanda çayın içindeki faydaları da yok etmez.

Yıllardır yanlış bilip çay değil, zehir içiyormuşuz! İşte adım adım altın ödüllü çay demleme yöntemi…

ÇAY DEMLERKEN SAKIN BU HATALARA DÜŞMEYİN!

Yıllardır doğru olarak bilinen çay demleme yönteminin aslında hatalı olduğunu biliyor muydunuz? Oldukça basit gibi görünen çay demleme aslında sanıldığından çok daha önemli. Günün her saatinde içilen ve oldukça vazgeçilmez lezzetler arasında bulunan çayın demleme yöntemlerinde de püf noktaları bulunuyor. Çay demlerken yapılan hatalar sağlığınızı tehdit ediyor. Hem sağlık açısından hem de lezzet açısından çay demlemenin nasıl yapılacağına ve püf noktalarına mutlaka dikkat edilmeli.

Yıllardır yanlış bilip çay değil, zehir içiyormuşuz! İşte adım adım altın ödüllü çay demleme yöntemi…

ÇAYI BÖYLE DEMLERSENİZ DAHA İÇMEDEN BAYATLAR

Çay demlerken yapılan bir diğer hata ise henüz çay suyu sıcakken üst demliğe çay koyulmasıdır.

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