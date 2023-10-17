Yıllardır yanlış bilip çay değil, zehir içiyormuşuz! İşte adım adım altın ödüllü çay demleme yöntemi…

ÇAY DEMLERKEN SAKIN BU HATALARA DÜŞMEYİN!

Yıllardır doğru olarak bilinen çay demleme yönteminin aslında hatalı olduğunu biliyor muydunuz? Oldukça basit gibi görünen çay demleme aslında sanıldığından çok daha önemli. Günün her saatinde içilen ve oldukça vazgeçilmez lezzetler arasında bulunan çayın demleme yöntemlerinde de püf noktaları bulunuyor. Çay demlerken yapılan hatalar sağlığınızı tehdit ediyor. Hem sağlık açısından hem de lezzet açısından çay demlemenin nasıl yapılacağına ve püf noktalarına mutlaka dikkat edilmeli.