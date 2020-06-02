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Haberler Galeri Yılmaz Özdil'in kaçak villasında çalışmalar devam ediyor! Parça parça yıkılıyor

Yılmaz Özdil'in kaçak villasında çalışmalar devam ediyor! Parça parça yıkılıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı, imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım işlemleri ediyor.

Giriş Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 15:18 Güncelleme Tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 15:29
Yılmaz Özdil'in kaçak villasında çalışmalar devam ediyor! Parça parça yıkılıyor
Yılmaz Özdil'in kaçak villasında çalışmalar devam ediyor! Parça parça yıkılıyor

Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4,6 milyon liraya villa satın aldı. İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu.

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Yılmaz Özdil'in kaçak villasında çalışmalar devam ediyor! Parça parça yıkılıyor
Yılmaz Özdil'in kaçak villasında çalışmalar devam ediyor! Parça parça yıkılıyor

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü gözetiminde gerçekleştirilen yıkımın 4'üncü gününde, yaklaşık 2.5 ton moloz çıktığı görüldü.

Yılmaz Özdil'in kaçak villasında çalışmalar devam ediyor! Parça parça yıkılıyor
Yılmaz Özdil'in kaçak villasında çalışmalar devam ediyor! Parça parça yıkılıyor

Bodrum Belediyesi tarafından yapı için Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri-iki bağımsız bölüm- 142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı, Özdil ailesi, villaya çevirdi.

Yılmaz Özdil'in kaçak villasında çalışmalar devam ediyor! Parça parça yıkılıyor
Yılmaz Özdil'in kaçak villasında çalışmalar devam ediyor! Parça parça yıkılıyor

Ruhsatı, tek katlı iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya, depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, her 2 yerin 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti. Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı.

Yılmaz Özdil'in kaçak villasında çalışmalar devam ediyor! Parça parça yıkılıyor
Yılmaz Özdil'in kaçak villasında çalışmalar devam ediyor! Parça parça yıkılıyor

İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi.

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