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Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım sürüyor! Yapının önündeki yığınlar dikkat çekti
Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım sürüyor! Yapının önündeki yığınlar dikkat çekti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil'in satın aldığı ve imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentilerinin yıkım işlemine devam edildi. Özdil'in villasının önünde yıkım çalışmasından oluşan moloz yığını, dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 12:53
Güncelleme Tarihi: 1 Haziran 2020 Pazartesi 13:28
Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım sürüyor! Yapının önündeki yığınlar dikkat çekti
Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde, yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4.6 milyon liraya villa satın aldı. İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu.
Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım sürüyor! Yapının önündeki yığınlar dikkat çekti
Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi.
Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım sürüyor! Yapının önündeki yığınlar dikkat çekti
Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı.
Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım sürüyor! Yapının önündeki yığınlar dikkat çekti
310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi.
Yılmaz Özdil'in kaçak villasında yıkım sürüyor! Yapının önündeki yığınlar dikkat çekti
Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, her iki yerin 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti. Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı.