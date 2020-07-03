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Haberler Galeri Yine kadına şiddet! Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı! İşte o görüntüler...

Yine kadına şiddet! Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı! İşte o görüntüler...

Kütahya'da eşi tarafından boğulmak istenen kadını polis ekipleri kurtardı. Eşi M.H.K. (38) ile 16 yıllık evli olduğunu belirten Küba Kavak, "Eşim bana sürekli şiddet uyguluyor. Aniden boğazıma sarıldı. Sürekli alkol alıyor. Her gün bana şiddet uyguluyor" dedi.

Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma 10:26 Güncelleme Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma 10:31
Yine kadına şiddet! Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı! İşte o görüntüler...

Kütahya'da eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis ekipleri kurtardı.

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Yine kadına şiddet! Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı! İşte o görüntüler...

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Meydan Mahallesi Behdioğlu Sokak'taki bir apartmanın dairesinden imdat çağlıkları geldiği ihbarı yapıldı.

Yine kadına şiddet! Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı! İşte o görüntüler...

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kapıyı defalarca çalmasına rağmen kapı açılmadı. Bunun üzerine nöbetçi savcı da bilgilendirilerek olay yerine çilingir çağrıldı.

Yine kadına şiddet! Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı! İşte o görüntüler...

Kapının açılmasıyla polise mukavemet gösteren kişi yere yatırılarak kelepçelendi. Polis, odaya kilitlenen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Kübra Kavak'ı kurtararak tedavi için ambulansa götürdü. Kavak'ın yüzü ve boğazındaki şiddet izleri kameralara böyle yansıdı.

Yine kadına şiddet! Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı! İşte o görüntüler...

Kübra Kavak, evlatları 8 yaşındaki Esma Nur, 10 yaşındaki Cemal Emir ile birlikte ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Esnaf olduğunu söyleyen koca M.H.K. gözaltına alındı.

Yine kadına şiddet! Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı! İşte o görüntüler...

Eşi M.H.K. (38) ile 16 yıllık evli olduğunu belirten Küba Kavak, "Eşim bana sürekli şiddet uyguluyor. Aniden boğazıma sarıldı. Sürekli alkol alıyor. Her gün bana şiddet uyguluyor" dedi.

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