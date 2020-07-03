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Yine kadına şiddet! Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı! İşte o görüntüler...

Kütahya'da eşi tarafından boğulmak istenen kadını polis ekipleri kurtardı. Eşi M.H.K. (38) ile 16 yıllık evli olduğunu belirten Küba Kavak, "Eşim bana sürekli şiddet uyguluyor. Aniden boğazıma sarıldı. Sürekli alkol alıyor. Her gün bana şiddet uyguluyor" dedi.

Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma 10:26 Güncelleme Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma 10:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





