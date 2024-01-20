Yoğurt ile ilgili dikkat çeken araştırma! Her gün 2 fincan ev yapımı yoğurt tüketirseniz...

Uzmanlar yoğurt ile ilgili dikkat çeken bir bilimsel araştırma gerçekleştirdi. Yapılan araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı. İncelemeye alınan 189 hastanın semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi çıkan sonuç araştırmacılara da şaşırttı. İşte her gün 2 fincan ev yapımı yoğurt tüketince ortaya çıkan sonuç...
Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 17:03 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 Cumartesi 17:03