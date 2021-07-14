Yol kenarındaki yaralı köpeği kurtaran acil tıp teknisyeni adeta ders verdi

Gerekli müdahalesini yaptık, travmaya maruz kalmış. Muhtemelen araç çarpmış ve arka bacağında kırıklar mevcuttu. Biz mesleğimizden dolayı bölgenin en ücra köşelerine vakalara gidiyoruz ve birçok arazide yol kenarında hayvan ölümleriyle karşılaşıyoruz. Bunların bu şekilde bizim müdahale ederek yardımcı olmamız çözüm değil.