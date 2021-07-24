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Haberler Galeri Yolda buldu! Servete kondu...

Yolda buldu! Servete kondu...

Siz de yolda yürürken etrafınızdaki nesnelere dikkat ediyor musunuz? Sıradan bir taş gibi görünen maddeyi yerde bulan bir kişi, bulduğu şeyin içini açtığında neye uğradığını şaşırdı. İşte o olay...

Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:33
Yolda buldu! Servete kondu...

Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

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Yolda buldu! Servete kondu...

Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı.

Yolda buldu! Servete kondu...

Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı.

Yolda buldu! Servete kondu...

İşte o ilginç görüntü...

Yolda buldu! Servete kondu...
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