Yolda bulduğu taş ile zengin oldu! Hayatının şokunu yaşadı

Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı. Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı. İşte o ilginç görüntü... YERİN ALTINDAN SERVET ÇIKTI Ancak asıl ilginç olan bu keşif değildi, tamamen başka bir şeydi. Herkesi şaşırtan olay bu tünellerde bulunan artık antika diyebileceğimiz otomobiller, savaş sırasında kaybolmuş parçalanmış Aurelio Padovani'nin yaptığı faşist döneme ait anıtlar, motosikletler olmasıydı. Yapılan keşif tam olarak Piazza del Plebiscito'nun 150 metre altındaydı. Buraya Galleria Borbonica adı verildi. 1853'te yapıldığı anlaşılan çok katlı Bourbon Tünel Ağı 1022 metre karelik bir alanı kapsıyor. Tünelin inşasını II. Ferdinand yaptırmıştı. Daha İtalya'da henüz birliğin sağlanmadığı, devrim rüzgarlarının estiği günlerde askerlerin ve atların askeri birliklerinden Kraliyet Sarayı'na gizlice gitmesini sağlamak için yapıldığı anlaşılan tüneller gizli bir tarihi de saklıyor. Tüneller ayrıca sarayın su ihtiyacını karşılayan sarnıçlara da sahip. II. Dünya Savaşı tüneli bir kez daha gündeme getirdi. Tüneller ayrıca sarayın su ihtiyacını karşılayan sarnıçlara da sahip. II. Dünya Savaşı tüneli bir kez daha gündeme getirdi. Ayrıca evsizler de bir dönem burada barınıyor, sevgililer burada buluşuyordu. 1950'ye kadar öyle ya da böyle kullanılan Galleria Borbonica 1950'lerde terkedildi ve unutuldu. Uzun süre kullanılmayan bu tüneller şehrin küçük olması nedeniyle 1970'lerde otopark gibi kullanıldı. Hatta kaçak otomobillerin saklandığı yer olarak da biliniyor. 2005'te tesadüfen yeniden keşfedildikten sonra 2010'da ziyarete açılan tünellerin kaderi 2 yıl sonra değişti. 2012 yılında Tononi Persico adlı 90 yaşında bir adam Napoli'li jeolog Gianluca Minin'e II. Dünya Savaşı sırasında saklandıkları bu tünellerden bahsedince Galleria Borbonica'yı turistik olarak değerlendirmek için çalışmalara başlandı. Yaşlı adamın hatırladığı bilgilerle tünelin çok daha geniş olduğu ve Piazza del Plebiscito ile Serra di Cassano Sarayı'nın arasındaki bölgede olduğu tespit edildi. 3 yıllık bir çalışma sonucunda Aralık 2015'te Galleria Borbonica müze olarak ziyaret edilebilir bir hale getirildi. Rusya'da 2.Dünya Savaşı'na ait bir valiz bulundu. İçinden çıkanlar ise herkesi şaşırttı... ABD'nin San Francisco kentinde, inşaat işçileri kazdıkları bir evin altında bronz ve camdan yapılmış bir tabut buldular. Tabutun ön kısmı camdan yapıldığı için, elinde kırmızı bir gül tutan küçük bir kız çocuğunun olduğunu gördüler. Bedeni ve saçları iyi korunmuş olan küçük kızın 3 yaşlarında öldüğü tahmin ediliyor. Bölgenin 1890 yılında kapatılmış olan bir mezarlık olduğu ortaya çıktı. Küçük kızın ise 145 yıl önce gömüldüğü düşünülüyor. Amerika'da bir aile ev tadilatında hoş bir sürprizle karşılaştı. Evin zeminini yenileyen aile zemindeki tahtaları kaldırınca gözlerine inanamadı. Tahtaların altında gizlenmiş bir miktar para ve eski plaklar buldu. Plakların özellikle koleksiyonerlerin ilgi gösterdiği nadir bulunan Elvis Presley ve Beatles orjinal plakları olduğu ortaya çıktı. Bu sürpriz karşısında şaşıran aile bu anları fotoğraflayarak internette yayınladı. İngiltere'nin Plymouth şehrinde bir çiftin, yıllardır oturma odalarındaki koltuğun altında 16'ncı yüzyıldan kalma bir tünel sakladığı ortaya çıktı. Çift, tarihi eser değerindeki tüneli 24 sene önce eve taşındıkları ilk zamanlarda keşfettiklerini söyledi. 61 yaşındaki Colin Steer, bu manzara karşısında büyülendiğini ancak eşinin bunun ortaya çıkarılmasına razı olmadığını bu yüzden de yaklaşık 20 sene boyunca bu tarihi eseri koltuklarının altında gizlediklerini belirtti. Tüneli oturma odalarındaki kirişleri tamir ederken keşfettiğini söyleyen Steer, eşinin isteği üzerine tünelin üzerini hemen kapattığını anlattı. Steer, bunun nedeninin o zaman henüz küçük olan çocuklarının hayatını tehlikeye atmamak olduğunu söyledi. Steer, altın bulma ümidiyle tüneli hep araştırmak istediğini ve bunu ancak geçtiğimiz sene emekli olduktan sonra yapabildiğini de sözlerine ekledi. Bir arkadaşının yardımıyla üç gün boyunca kazı yapan Steer ancak 5 metreye kadar ilerleyebildi. Bununla birlikte Steer tünelin 10 metre derinliğinde olduğuna inanıyor. Bu arada Steer, 5 metrede altın bulamadı ancak eski bir kılıç bulmayı başardı.