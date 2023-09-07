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Haberler Galeri Yolda yürürken ayağına takıldı! Köşeyi döndü...

Yolda yürürken ayağına takıldı! Köşeyi döndü...

Hayatının şansını yolda yürüdüğü sırada yakalayan bir adam adeta köşeyi döndü. Ayağına gelen çamur parçasındaki parlak cisimleri fark eden adam onu incelediğinde şoka girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 7 Eylül 2023 Perşembe 16:49

Yolda yürürken ayağına takıldı! Köşeyi döndü...

Zengin olmak şüpphesiz her insanın hayali, ancak bunun yolda yürürken ayağınıza takılan bir çamur sayesinde olduğunu düşünün. İşte böyle ilginç olayla bir adam bu sayede zengin oldu.

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Yolda yürürken ayağına takıldı! Köşeyi döndü...

Yolda yürürken çamur parçasına takılan adam çamurun içindeki parlak cisimleri merak etti. Evini getirdiği parçayı temizlemeye başlayınca gözlerine inanamadı. İçinden çıkan taşlar adeta adamı bir anda milyoner etti.

Yolda yürürken ayağına takıldı! Köşeyi döndü...

Yolda bulduğu çamur parçasını eve getiren bu adam bir tuhaflık olduğunu fark etti ve hemen işe koyuldu.

Yolda yürürken ayağına takıldı! Köşeyi döndü...

Çamuru tazyikli su ile temizlemeye başlayan adam gördüğü karşısında şoke oldu.

Yolda yürürken ayağına takıldı! Köşeyi döndü...

Çünkü çamuru temizledikçe içinde parlayan taşlar olduğunu gördü. Merakı ve heyecanı daha da artan adam tüm çamuru temizlendiğinde ise, bunun büyük bir kristal taş olduğunu keşfetti. Şanlı adam tesadüfen ayağına takılan çamur sayesinde köşeyi döndü.

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