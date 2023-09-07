Yolda yürürken ayağına takıldı! Köşeyi döndü...

Yolda yürürken çamur parçasına takılan adam çamurun içindeki parlak cisimleri merak etti. Evini getirdiği parçayı temizlemeye başlayınca gözlerine inanamadı. İçinden çıkan taşlar adeta adamı bir anda milyoner etti.
Yolda bulduğu çamur parçasını eve getiren bu adam bir tuhaflık olduğunu fark etti ve hemen işe koyuldu.
Çamuru tazyikli su ile temizlemeye başlayan adam gördüğü karşısında şoke oldu.
Çünkü çamuru temizledikçe içinde parlayan taşlar olduğunu gördü. Merakı ve heyecanı daha da artan adam tüm çamuru temizlendiğinde ise, bunun büyük bir kristal taş olduğunu keşfetti. Şanlı adam tesadüfen ayağına takılan çamur sayesinde köşeyi döndü.