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Haberler Galeri Yolda yürürken bulduğu taş sayesinde servete kondu!

Yolda yürürken bulduğu taş sayesinde servete kondu!

Yolda yürürken bulduğu taşı evine götüren ve taşta bir değişiklik olduğunu fark eden adam taşı soymaya başladı. Soydukça karşısına çıkan manzarayla şaşkına dönen adam servete kondu.

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 13:23
Yolda yürürken bulduğu taş sayesinde servete kondu!

Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

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Yolda yürürken bulduğu taş sayesinde servete kondu!

Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı.

Yolda yürürken bulduğu taş sayesinde servete kondu!

Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı.

Yolda yürürken bulduğu taş sayesinde servete kondu!

İşte o ilginç görüntü...

Yolda yürürken bulduğu taş sayesinde servete kondu!
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