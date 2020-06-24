Yolda yürürken bulduğu taş sayesinde servete kondu!

Yolda yürürken bulduğu taşı evine götüren ve taşta bir değişiklik olduğunu fark eden adam taşı soymaya başladı. Soydukça karşısına çıkan manzarayla şaşkına dönen adam servete kondu. Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı. Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı. İşte o ilginç görüntü... YERİN ALTINDAN SERVET ÇIKTI Jeologların Napoli, Monte di Dio'da yaptığı incelemeler sırasında yer altında birbirine bağlı tarihi geçiş yolları, tüneller, mağaralar bulundu.