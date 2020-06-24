Yolda yürürken bulduğu taş sayesinde servete kondu!

Yolda yürürken bulduğu taşı evine götüren ve taşta bir değişiklik olduğunu fark eden adam taşı soymaya başladı. Soydukça karşısına çıkan manzarayla şaşkına dönen adam servete kondu.