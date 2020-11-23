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Haberler Galeri Yolda yürürken servet sahibi oldu!

Yolda yürürken servet sahibi oldu!

Yolda yürürken karşısına çıkan taş hayatını değiştirdi. Taşın dış kısmını soyan adam büyük bir servetin sahibi oldu. İşte sosyal medyada konuşulan o anlar...

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:43 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:45
Yolda yürürken servet sahibi oldu!

Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

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Yolda yürürken servet sahibi oldu!

Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı.

Yolda yürürken servet sahibi oldu!

Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı.

Yolda yürürken servet sahibi oldu!

İşte o ilginç görüntü...

Yolda yürürken servet sahibi oldu!
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Günlük burç yorumları - 23 Kasım Pazartesi
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