Yolda yürürken servet sahibi oldu!

Yolda yürürken karşısına çıkan taş hayatını değiştirdi. Taşın dış kısmını soyan adam büyük bir servetin sahibi oldu. İşte sosyal medyada konuşulan o anlar... Yolda yürürken bulduğu taşın dışını soyan adam gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı. Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı. İşte o ilginç görüntü... YERİN ALTINDAN SERVET ÇIKTI Jeologların Napoli, Monte di Dio'da yaptığı incelemeler sırasında yer altında birbirine bağlı tarihi geçiş yolları, tüneller, mağaralar bulundu.