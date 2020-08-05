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Yonca Evcimik’e haciz şoku! Aldığı krediyi ödeyemeyince...
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'e haciz geldi. Kredi borcunu ödeyemeyen Evcimik evinden oldu. Yaklaşık 1 milyon lira kredi alan başarılı şarkıcı borcunu ödeyemeyince banka evin satılması için İcra Müdürlüğü'ne başvurdu.
Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 10:30Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 10:44
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Yonca Evcimik, geçtiğimiz yıl özel bir bankadan kredi çekti. Günaydın'da yer alan habere göre; yaklaşık 1 milyon lira kredi alan Evcimik, bir süre sonra krediyi ödeyemedi.