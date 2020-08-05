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Haberler Galeri Yonca Evcimik’e haciz şoku! Aldığı krediyi ödeyemeyince...

Yonca Evcimik’e haciz şoku! Aldığı krediyi ödeyemeyince...

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'e haciz geldi. Kredi borcunu ödeyemeyen Evcimik evinden oldu. Yaklaşık 1 milyon lira kredi alan başarılı şarkıcı borcunu ödeyemeyince banka evin satılması için İcra Müdürlüğü'ne başvurdu.

Giriş Tarihi: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 10:44
Yonca Evcimik’e haciz şoku! Aldığı krediyi ödeyemeyince...

Yonca Evcimik, geçtiğimiz yıl özel bir bankadan kredi çekti. Günaydın'da yer alan habere göre; yaklaşık 1 milyon lira kredi alan Evcimik, bir süre sonra krediyi ödeyemedi.

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Yonca Evcimik’e haciz şoku! Aldığı krediyi ödeyemeyince...

Banka, Yonca Evcimik'e ihtarname göndererek kredinin ödenmesini istedi.

Yonca Evcimik’e haciz şoku! Aldığı krediyi ödeyemeyince...

Ancak bankadan gönderilen ihtarnameye rağmen borç ödenmedi.

Yonca Evcimik’e haciz şoku! Aldığı krediyi ödeyemeyince...

Banka bunun üzerine İcra Müdürlüğü'ne başvurarak Evcimik'in ipotek gösterdiği evin satılmasını istedi.

Yonca Evcimik’e haciz şoku! Aldığı krediyi ödeyemeyince...

3.5 MİLYON BEDEL

Banka, Kadıköy'deki evin satışı sonrası kendilerine ödeme yapılmasını talep etti. Bunun üzerine Evcimik hakkında asıl alacak bedeli ve dosya giderleri için yaklaşık 900 bin liralık takip başlatıldı.

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