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Haberler Galeri Yonca Evcimik'in zor günü

Yonca Evcimik'in zor günü

Şarkıcı Yonca Evcimik'in annesi dün Bodrum'daki evinde 99 yaşında hayatını kaybetti. Kadriye Evcimik'in cenazesi Üsküdar'da kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Giriş Tarihi: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 17:51
Yonca Evcimik'in zor günü

Şarkıcı Yonca Evcimik'in annesi Kadriye Evcimik, dün Bodrum'daki evinde 99 yaşında hayatını kaybetti. Evcimik'in cenazesi bugün İstanbul'a getirildi. Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kadriye Evcimik'in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

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Yonca Evcimik'in zor günü

Cenazeye Kadriye Evcimik'in kızları Yonca ve Mine Evcimik, aile yakınları ve birçok ünlü isim katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yonca Evcimik, annesinin tabutunu bir süre taşımaya yardım etti.

Yonca Evcimik'in zor günü

"MELEKLER GİBİ UYKUSUNDA GİTTİ"
Cenazeye katılan Yonca Evcimik, "Hem bekliyorsunuz hem beklemiyorsunuz. Çok acayip bir şey. Annem çok güzel yaşadı. 1 sene daha yaşasaydı seneye 100 yaşında olacaktı.

Yonca Evcimik'in zor günü

Çok da melekler gibi uykusunda gitti. İçimiz de çok rahat. Şimdi böyleyim ama sonra ne olur bilmiyorum. Cumhuriyet kadını, zaten Cumhuriyetten bir sene önce doğmuştu. Ne diyeyim, mekanı cennet olsun, ışıklar içinde gitsin" dedi.

Yonca Evcimik'in zor günü
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