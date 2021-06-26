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Haberler Galeri Yumurta sirkede bekletilirse ne olur? Sonucu şaşırtıyor

Yumurta sirkede bekletilirse ne olur? Sonucu şaşırtıyor

Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için her gün en az bir yumurta tüketmek gerektiğine dikkat çekiyor. Yumurta içeriğindeki vitaminler sayesinde tam bir şifa deposu. Yemeklere, tatlılara kattığı lezzetin yanısıra yumurta aynı zamanda kabuğu ile de oldukça faydalı. Peki, yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz ne olur? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 12:26
Yumurta sirkede bekletilirse ne olur? Sonucu şaşırtıyor

Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için her gün en az bir yumurta tüketmek gerektiğine dikkat çekiyor. Peki çöpe giden yumurta kabuğunun evde hayat kurtardığını biliyor musunuz?

Dibi tutmuş tavanın çözümü bir yumurtanın kabuğu...

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Yumurta sirkede bekletilirse ne olur? Sonucu şaşırtıyor

Yumurta kabuğunu ufak ufak parçalar olacak şekilde kırın.

Yumurta sirkede bekletilirse ne olur? Sonucu şaşırtıyor

Üzerine bir kaşık tuz dökün.

Yumurta sirkede bekletilirse ne olur? Sonucu şaşırtıyor

Ardından bir miktar sıcak su ekleyin.

Yumurta sirkede bekletilirse ne olur? Sonucu şaşırtıyor

Kısa bir süre bekledikten sonra süngerle silmeye başlayın.

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