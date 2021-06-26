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Yumurta sirkede bekletilirse ne olur? Sonucu şaşırtıyor
Yumurta sirkede bekletilirse ne olur? Sonucu şaşırtıyor
Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için her gün en az bir yumurta tüketmek gerektiğine dikkat çekiyor. Yumurta içeriğindeki vitaminler sayesinde tam bir şifa deposu. Yemeklere, tatlılara kattığı lezzetin yanısıra yumurta aynı zamanda kabuğu ile de oldukça faydalı. Peki, yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz ne olur? İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 12:26
Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için her gün en az bir yumurta tüketmek gerektiğine dikkat çekiyor. Peki çöpe giden yumurta kabuğunun evde hayat kurtardığını biliyor musunuz?
Dibi tutmuş tavanın çözümü bir yumurtanın kabuğu...
Yumurta kabuğunu ufak ufak parçalar olacak şekilde kırın.
Üzerine bir kaşık tuz dökün.
Ardından bir miktar sıcak su ekleyin.
Kısa bir süre bekledikten sonra süngerle silmeye başlayın.