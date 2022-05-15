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Yumurta sirkede bekletilirse ne olur? Sonucu şaşırtıyor

Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için her gün en az bir yumurta tüketmek gerektiğine dikkat çekiyor. Yumurta içeriğindeki vitaminler sayesinde tam bir şifa deposu. Yemeklere, tatlılara kattığı lezzetin yanısıra yumurta aynı zamanda kabuğu ile de oldukça faydalı. Peki, yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz ne olur? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 14:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





