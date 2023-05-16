Yumurtanın için bir küp buz atın! Sonuç inanılmaz

Bahsedeceğimiz basit pratik yöntemler sayesinde artık mutfağınızda ve banyonuzda evinizin her alanında hataya yer kalmayacak. İnternette en çok şaşırtan pratik bilgiler arasında yer alan çamaşır makinesine kahve atma yöntemiyle kıyafetleriniz ilk günkü gibi yepyeni olacak. İşte herkesin hayatını kurtaracak pratik bilgiler...

CEBİNİZDEKİ NESNELERİ KAVANOZDA TUTUN

Ceplerimize sık sık bir şeyler koyarız ve kıyafetimizi makineye atmadan önce koyduklarımızı cepte unutabilme ihtimalimiz çok yüksektir. Bu durumlardan kaçınmak için bir kavanoz alın ve çamaşır makinenizin yanına koyun. Kavanozu gördüğünüzde cebinizi kontrol etmeniz gerektiğini hatırlayacaksınız.