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Haberler Galeri Yumurtanın için bir küp buz atın! Sonuç inanılmaz

Yumurtanın için bir küp buz atın! Sonuç inanılmaz

Tam bir vitamin deposu olan, bağışıklık güçlendiren yumurtayı pişirme yöntemleri oldukça fazla. Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazı yumurtayı kırdığınızda içine bir küp buz atarsanız sonuçlarına inanamayacaksınız. Mutfakta geçirilen zamanı kısaltan ve daha da kaliteli hala getiren bu bilgiler sizi çok şaşırtacak.

Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 15:12 Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 16:41
Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonuç inanılmaz
Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonuç inanılmaz

Bahsedeceğimiz basit pratik yöntemler sayesinde artık mutfağınızda ve banyonuzda evinizin her alanında hataya yer kalmayacak. İnternette en çok şaşırtan pratik bilgiler arasında yer alan çamaşır makinesine kahve atma yöntemiyle kıyafetleriniz ilk günkü gibi yepyeni olacak. İşte herkesin hayatını kurtaracak pratik bilgiler...

CEBİNİZDEKİ NESNELERİ KAVANOZDA TUTUN

Ceplerimize sık sık bir şeyler koyarız ve kıyafetimizi makineye atmadan önce koyduklarımızı cepte unutabilme ihtimalimiz çok yüksektir. Bu durumlardan kaçınmak için bir kavanoz alın ve çamaşır makinenizin yanına koyun. Kavanozu gördüğünüzde cebinizi kontrol etmeniz gerektiğini hatırlayacaksınız.

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Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonuç inanılmaz
Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonuç inanılmaz

SPOR AYAKKABILARINIZIN YIKAMA SIRASINDA BİRBİRİNE ÇARPMASINI ÖNLEYİN

Ayakkabılarınızı çamaşır makinesinde yıkamak ve yıkarken ürettikleri gürültüden kaçınmak için, bağcıkları birbirine bağlayın. Bu sayede ayakkabılarınız yıkanır ve etrafa vurmaz.

Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonuç inanılmaz
Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonuç inanılmaz

AYAKKABINIZI TEMİZLEMEK İÇİN HİDROJEN PEROKSİT KULLANIN

Bazen ayakkabılarımızı çamaşır makinesinde yıkamak istemeyiz. Ancak ayakkabılar kirlenebilir ve kötü kokabilir. Ayakkabılarınızı temizlemek için hidrojen peroksit kullanabilirsiniz. Temizlemeye başladığınızda peroksitin köpüğe dönüştüğünü göreceksiniz.

Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonuç inanılmaz
Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonuç inanılmaz

MAKİNEYE BİRAZ KAHVE VEYA ÇAY EKLEYİN

Koyu renk giysilerinizin solmasını önlemek istiyorsanız, çamaşır makinenize kahve veya çay eklemeniz gerekir.

Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonuç inanılmaz
Çamaşır makinesinin içine kahve atın! Sonuç inanılmaz

SIRT ÇANTANIZI TEMİZLEMENİN KOLAY YOLU

Sırt çantaları ve spor çantalar bir çamaşır makinesinde de yıkanabilir. Ancak belirli kısımlar yine kirli kalacaktır. Bu, çantanızın modeline göre değişiklik gösterebilir. Makinenin görmediği, küçük kısımları çıkarmak için bir diş fırçası kullanabilirsiniz.

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