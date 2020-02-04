Tavuk besleyen ve sabah saatlerinde yumurtaları toplayıp haşlayan İsmail Öztan gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Yumurtayı tam yemek üzereyken içinden öyle bir şey çıktı ki gözlerine inanamadı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 4 Şubat 2020 Salı 17:18Güncelleme Tarihi: 4 Şubat 2020 Salı 17:21
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Bursa'da yaşan ve tavuk besleyen İsmail Öztan sabah saatlerinde yumurtaları toplantı ve kahvaltı yapmak için sofraya oturdu. Ancak haşlanmış yumurtanın içinden öyle bir şey çıktı ki adeta şaşkına döndü.
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Trilye beldesinde yaşayan İsmail Öztan, hobi amacıyla beslediği yarka cinsi tavukların yumurtalarını toplamak için sabah saatlerinde kümese gitti.
Yumurtalardan birinin büyük olması Öztan'ın dikkatini çekti. Kahvaltıda eşinin suda haşladığı yumurtayı kıran Öztan, başka bir yumurta ile daha karşılaştı.
Eşiyle birlikte hayretler içinde kalan İsmail Öztan, "Böyle bir hadise ilk defa başımıza geldi. Yumurtanın içinden çift sarı çıktığını gördüm, ama yumurta çıktığını ne gördüm, ne de duydum. Haşlanmış yumurtayı olduğu gibi saklıyorum. Kim görse şaşırıyor" dedi.
Dizindeki şişlik tahmin ettiğinden de büyük bir sorun çıktı. Dizinin içinden çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi.