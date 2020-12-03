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Haberler Galeri Yumurtayı pişirirken içine buz atın! Sonuç inanılmaz

Yumurtayı pişirirken içine buz atın! Sonuç inanılmaz

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta tam bir vitamin deposu. Uzmanların da bol bol tüketilmesini önerdiği yumurtanın pişirme teknikleri farklılık gösterebiliyor. Yumurtayı pişirirken içine buz atarsanız sonuca inanamayacaksınız.

Giriş Tarihi: 3 Aralık 2020 Perşembe 12:55 Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2020 Perşembe 12:55
Yumurtayı pişirirken içine buz atın! Sonuç inanılmaz

Buharlı pişiriciniz yoksa, sadece bir tencere, bir kevgir ve bir kaç tahta kaşık kullanın. Bakın, oldu bu iş!

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Yumurtayı pişirirken içine buz atın! Sonuç inanılmaz

Soğutma rafınız yoksa turtaları soğutmak için kevgir kullanabilirsiniz.

Yumurtayı pişirirken içine buz atın! Sonuç inanılmaz

Kararmış muzları atmayın. Onları biraz sıkın ve dondurucuya kaldırın. Olgunlaşmış muzlar aşırı tatlıdır ve bu muzlar, dondurma yapmak için idealdir.

Yumurtayı pişirirken içine buz atın! Sonuç inanılmaz

Bu şekilde kesilen balığın ince kenarlarının yanmasını önlemek için balığın kenarlarını iç kısma toplayın.

Yumurtayı pişirirken içine buz atın! Sonuç inanılmaz

Sahanda yumurta yaparken tavaya bir buz küpü koyun. Eriyen buz yumurtaları saniyeler içinde pişirmeye yardımcı olacak ve her bir kısmı eşit şekilde pişecektir.

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