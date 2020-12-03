Yumurtayı pişirirken içine buz atın! Sonuç inanılmaz
Kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta tam bir vitamin deposu. Uzmanların da bol bol tüketilmesini önerdiği yumurtanın pişirme teknikleri farklılık gösterebiliyor. Yumurtayı pişirirken içine buz atarsanız sonuca inanamayacaksınız.
Giriş Tarihi: 3 Aralık 2020 Perşembe 12:55Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2020 Perşembe 12:55
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