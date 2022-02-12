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Haberler Galeri Yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz bakın neler oluyor!

Yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz bakın neler oluyor!

Yumurta içeriğindeki vitaminler sayesinde tam bir şifa deposu. Yemeklere, tatlılara kattığı lezzetin yanısıra yumurta aynı zamanda kabuğu ile de oldukça faydalı. Peki, yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz ne olur? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:11 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:12
Yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz bakın neler oluyor!

Dibi tutmuş tavanın çözümü bir yumurtanın kabuğu...

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Yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz bakın neler oluyor!

Yumurta kabuğunu ufak ufak parçalar olacak şekilde kırın.

Yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz bakın neler oluyor!

Üzerine bir kaşık tuz dökün.

Yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz bakın neler oluyor!

Ardından bir miktar sıcak su ekleyin.

Yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz bakın neler oluyor!

Kısa bir süre bekledikten sonra süngerle silmeye başlayın.

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