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Yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz bakın neler oluyor!
Yumurta içeriğindeki vitaminler sayesinde tam bir şifa deposu. Yemeklere, tatlılara kattığı lezzetin yanısıra yumurta aynı zamanda kabuğu ile de oldukça faydalı. Peki, yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz ne olur? İşte yanıtı...
Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:11Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 12:12
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