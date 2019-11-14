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> Yunanistan göçmenlere kurşun yağdırdı! İşte o görüntüler...
Yunanistan göçmenlere kurşun yağdırdı! İşte o görüntüler...
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarından Sakız Adası'na gitmeye çalışan 27 düzensiz göçmenin bulunduğu tekneye Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince ateş açıldığı öne sürüldü. Kurşun izlerinin bulunduğu teknedeki göçmenlerden Suriyeli Baz Muhammed, "Uzaktan geldiler, teknelerinde ışık yoktu. 200 metre yaklaştıktan sonra ışıklarını açtılar. Havaya birkaç kez ateş ettiler. Biz durmadık devam ettik, sonrasında bize de ateş ettiler" dedi
Giriş Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe 13:43
Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe 13:43
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında bir teknede yakalanan düzensiz göçmenler, Sakız Adası'na gittikleri sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin teknelerine ateş açtığını öne sürdü.
Alınan bilgiye göre, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Top Burnu açıklarında görülen Türk bayraklı bir tekneden şüphelenerek bölgeye hareket etti.
Teknede, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Suriye ve 10 Somali uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak geçişi organize ettiği iddiasıyla M.Y, gözaltına alındı.
"BİZE ATEŞ ETTİLER"
Ekiplerce karaya çıkarılan düzensiz göçmenler ve organizatör olduğu iddia edilen şüpheli, Sakız Adası'na doğru gittikleri sırada teknelerine Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından ateş açıldığını, bunun üzerine geri döndüklerini ileri sürdü.
Düzensiz göçmenlerden Suriyeli Baz Muhammed (21), AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde tekneye bindiklerini ve yaklaşık yarım saat sonra Sakız Adası'na yaklaştıklarını söyledi.