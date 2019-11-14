Haberler Galeri Yunanistan göçmenlere kurşun yağdırdı! İşte o görüntüler...

Yunanistan göçmenlere kurşun yağdırdı! İşte o görüntüler...

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarından Sakız Adası'na gitmeye çalışan 27 düzensiz göçmenin bulunduğu tekneye Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince ateş açıldığı öne sürüldü. Kurşun izlerinin bulunduğu teknedeki göçmenlerden Suriyeli Baz Muhammed, "Uzaktan geldiler, teknelerinde ışık yoktu. 200 metre yaklaştıktan sonra ışıklarını açtılar. Havaya birkaç kez ateş ettiler. Biz durmadık devam ettik, sonrasında bize de ateş ettiler" dedi

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe 13:43 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2019 Perşembe 13:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





