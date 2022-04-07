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Haberler Galeri Yürekleri ağza getiren anlar! Bakın sonrasında neler oldu

Yürekleri ağza getiren anlar! Bakın sonrasında neler oldu

Fotoğraf çekimlerinde birçok unsur önemlidir ancak zaman, fotoğrafa bam başka bir boyut kazandırır. Şimdi göreceğiniz fotoğrafların saniyeler sonrasını tüm dünyada merak konusu oldu. İşte aslında olduğu gibi görünmeyen o kareler...

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2022 Perşembe 09:50
Yürekleri ağza getiren anlar! Bakın sonrasında neler oldu

Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası.

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Yürekleri ağza getiren anlar! Bakın sonrasında neler oldu

Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.

Yürekleri ağza getiren anlar! Bakın sonrasında neler oldu

Avladığı balığı kaptıran talihsiz adam.

Yürekleri ağza getiren anlar! Bakın sonrasında neler oldu

Genç adam hayatının hatasını yapmak üzere çekilen bu fotoğraf da kaplanın tepkisi merak konusu.

Yürekleri ağza getiren anlar! Bakın sonrasında neler oldu

Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir.

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