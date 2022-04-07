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Yürekleri ağza getiren anlar! Bakın sonrasında neler oldu

Fotoğraf çekimlerinde birçok unsur önemlidir ancak zaman, fotoğrafa bam başka bir boyut kazandırır. Şimdi göreceğiniz fotoğrafların saniyeler sonrasını tüm dünyada merak konusu oldu. İşte aslında olduğu gibi görünmeyen o kareler...

Giriş Tarihi: 7 Nisan 2022 Perşembe 09:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





