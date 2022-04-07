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Yürekleri ağza getiren anlar! Bakın sonrasında neler oldu
Yürekleri ağza getiren anlar! Bakın sonrasında neler oldu
Fotoğraf çekimlerinde birçok unsur önemlidir ancak zaman, fotoğrafa bam başka bir boyut kazandırır. Şimdi göreceğiniz fotoğrafların saniyeler sonrasını tüm dünyada merak konusu oldu. İşte aslında olduğu gibi görünmeyen o kareler...
Giriş Tarihi: 7 Nisan 2022 Perşembe 09:50
Dünyanın dört bir yanında çekilen ve sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan bu fotoğraflar zamanlama harikası.
Öyle anlarda, öyle şekillerde çekildiler ki sonrasını merak etmemek elde değil.
Avladığı balığı kaptıran talihsiz adam.
Genç adam hayatının hatasını yapmak üzere çekilen bu fotoğraf da kaplanın tepkisi merak konusu.
Gemileri suya indirme oldukça karmaşık denge hesaplamaları gerektiren tehlikeli bir iştir.