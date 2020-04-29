Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde 'Evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor. Muğla'nın turistik ilçelerinden Bodrum'da, eskiden yoğun olan meydanlar, sahil ve yürüyüş yolları ve ünlü plajlarda sakinlik hakim. Bodrum Kalesi ve liman çevresinde deniz trafiği de oluşmadı.