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Haberler Galeri Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına uyuluyor

Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Giriş Tarihi: 29 Nisan 2020 Çarşamba 18:22 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2020 Çarşamba 18:23
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

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Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına uyuluyor
Muğla'nın turistik ilçelerinden Bodrum'da, eskiden yoğun olan meydanlar, sahil ve yürüyüş yolları ve ünlü plajlarda sakinlik hakim. Bodrum Kalesi ve liman çevresinde deniz trafiği de oluşmadı.
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına uyuluyor
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına uyuluyor
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına uyuluyor
Yurt genelinde 'evde kal' çağrısına uyuluyor
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