Kamerun'da açılan ilk alışveriş merkezinde yürüyen merdivenleri kullananlar neye uğradığını şaşırdı. O korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. İşte saniye saniye o anlar…
Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 13:15Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 13:17
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yürüyen merdivende korku dolu anlar!
Kamerun'da açılan ülkenin ilk alışveriş merkezinde halk yürüyen merdivenleri kullanırken neye uğradıklarını şaşırdı. Kimisi düşerken birbirlerini tutmaya çalıştı. Kimisi ters yönde binip ilerlemeye çalıştı.