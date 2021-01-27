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Yürüyen merdivende korku dolu anlar!

Kamerun'da açılan ilk alışveriş merkezinde yürüyen merdivenleri kullananlar neye uğradığını şaşırdı. O korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. İşte saniye saniye o anlar…

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 13:15 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2021 Çarşamba 13:17
Yürüyen merdivende korku dolu anlar!
Yürüyen merdivende korku dolu anlar!

Kamerun'da açılan ülkenin ilk alışveriş merkezinde halk yürüyen merdivenleri kullanırken neye uğradıklarını şaşırdı. Kimisi düşerken birbirlerini tutmaya çalıştı. Kimisi ters yönde binip ilerlemeye çalıştı.

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Yürüyen merdivende korku dolu anlar!
Yürüyen merdivende korku dolu anlar!

Orta Afrika ülkesi Kamerun'da, ülkenin ilk alışveriş merkezi hizmete açıldı.

Yürüyen merdivende korku dolu anlar!
Yürüyen merdivende korku dolu anlar!

Yüzlerce kişinin katıldığı açılışta yerel halk hayatında bir ilk yaşadı.

Yürüyen merdivende korku dolu anlar!
Yürüyen merdivende korku dolu anlar!

Alışveriş merkezinin açılışına katılan birçok müşteri, alışveriş merkezindeki yürüyen merdivenlerde zor anlar yaşandı.

Yürüyen merdivende korku dolu anlar!
Yürüyen merdivende korku dolu anlar!

Şaşkınlıktan yürüyen merdivenlerin tırabzanlarına sarılanların yardımına ise güvenlik görevlileri ve diğer müşteriler koştu.

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