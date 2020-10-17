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Haberler Galeri Yüzen saray Bodrum'da! Değeri dudak uçuklattı

Yüzen saray Bodrum'da! Değeri dudak uçuklattı

Son dakika... Geçen yıl 145 milyon dolara satışa çıkarılan "Sunrays" isimli motor yat, Bodrum'a demirledi. Ege'de mega yatı görenler dönüp bir daha baktı.

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:06 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 10:08
Yüzen saray Bodrum'da! Değeri dudak uçuklattı

Geçen yıl 145 milyon dolara satışa çıkarılan "Sunrays" isimli motor yat, Bodrum'a demirledi. Mega yatı görenler dönüp bir daha baktı.

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Yüzen saray Bodrum'da! Değeri dudak uçuklattı

Turizmin göz bebeği Bodrum, sezon sonu olmasına rağmen dünyadaki en lüks yatları ağırlamaya devam ediyor. İlçeye son gelen lüks yat, "Sunrays" oldu.

Yüzen saray Bodrum'da! Değeri dudak uçuklattı

Geçen yıl 145 milyon dolara satışa çıkarılan 85 metre uzunluğunda 14 metre genişliğindeki yat, Yalıkavak Koyu'na demirledi.

Yüzen saray Bodrum'da! Değeri dudak uçuklattı

Sıradışı turkuaz rengiyle dikkatleri üzerine çeken yatın, Göcek'ten Bodrum'a geldiği öğrenildi. Çelik ve alüminyumdan inşa edilen motor yat, 9 kabinde 18 misafirin konaklamasına imkan veriyor.

Yüzen saray Bodrum'da! Değeri dudak uçuklattı

Her kabinin kendine özel terası ve jakuzisi olan yatın içerisi ise mini bir saray. 2010 yılında Hollanda'da inşa edilen Cayman Adaları bayraklı yatın içerisinde kim olduğu ve Bodrum'dan ne zaman ayrılacağı bilinmiyor.

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